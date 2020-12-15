Alfa Romeo 4C Spider получила особую версию

Компания анонсировала уникальную версию «Спайдера» под названием 33 Stradale Tributo. Говорят, что это знамение скорого окончания жизненного цикла модели

А знаете ли вы, читатели Motorpage, что новинка является настоящим историческим трибьютом, иначе говоря, данью уважения в отношении среднемоторного купе из шестидесятых годов. Одной из отличительных черт новинки станет серо-золотая окраска дисков, как на историческом прототипе. Кроме того машине переработают интерьер. Силовой агрегат останется без изменений – турбо-мотор 1.7 на 240 лошадиных сил. Всего будет выпущено 33 автомобиля, каждый из которых получит памятную плашку с номером.

Что касается конца жизненного цикла, то информация об этом уже возникала в сети год назад. Виной всему – падение спроса. Так, например, за 2018 год было продано всего 500 экземпляров. Косвенно о прекращении производства намекают и слова главы компании Тима Кунискиса, который назвал спецверсию передачей эстафеты следующему поколению.