Автомобильный портал Motorpage
3 июл 2018

Alfa Romeo сняла с производства купе 4C

Alfa Romeo сняла с производства купе 4C
Автор фото: фирма-производитель

Компания Alfa Romeo продолжает избавляться от убыточных моделей: на этот раз пришла очередь купе 4C. Интересно, что производство родстера на его базе продолжается.

Спрос на купе падал каждый год. Если в 2015 году в США и Европе было продано 1710 закрытых двухдверок, то в 2017-м только 1277. Родстер пользуется большей популярностью, потому его в гамме пока решено сохранить.

Напомним, что купе Alfa Romeo 4C было представлено в 2013 году. Машина построена на пространственной раме и оснащена 4-цилиндровым турбодвигателем объемом 1,75 литра (240 л.с.). Двигатель агрегатирован с роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Впрочем, без купе Alfa Romeo проживет недолго: согласно пятилетнему плану развития марки в ближайшие два года будет создано купе на базе седана Giulia. Как ожидается, оно дебютирует в конце 2019 года, но в продажу поступит примерно через год после премьеры.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Alfa Romeo 4C

Alfa Romeo сняла с производства купе 4C

03 июля 2018
Alfa Romeo Giulia

Alfa Romeo готовит двухдверную Giulia. Она будет немножко Ferrari

01 июня 2018
Alfa Romeo

У Alfa Romeo появится три новых модели

16 мая 2018
Alfa Romeo 6C

У Alfa Romeo будет новый спорткар

23 января 2018
Alfa Romeo 4C

Alfa Romeo 4C лишится механической коробки передач

12 декабря 2017
Alfa Romeo 4C

Alfa Romeo возвращается в Северную Америку

20 июня 2014

 Новости Alfa Romeo 4C

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A7 - audi a7 sportback 2018 как стимул для принятия решения Тест драйв
02 июля 2018

Audi A7
"Audi A7 Sportback как стимул для принятия решения"
Chrysler Pacifica - chrysler pacifica 2017 кубометры и километры
Тест драйв
29 июня 2018

Chrysler Pacifica
"Кубометры и километры"
Geely Atlas - geely atlas 2018 игра на опережение
Тест драйв
27 июня 2018

Geely Atlas
"Игра на опережение"
Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail - сравнительный тест nissan x-trail 2018 и skoda kodiaq 2017: западные технологии против восточной мудрости
Сравнительный тест
25 июня 2018

Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail
"Skoda Kodiaq или Nissan X-Trail: западные технологии против восточной мудрости"

Написано новостей:

2 1 4 7 6