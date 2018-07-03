Компания Alfa Romeo продолжает избавляться от убыточных моделей: на этот раз пришла очередь купе 4C. Интересно, что производство родстера на его базе продолжается.

Спрос на купе падал каждый год. Если в 2015 году в США и Европе было продано 1710 закрытых двухдверок, то в 2017-м только 1277. Родстер пользуется большей популярностью, потому его в гамме пока решено сохранить.

Напомним, что купе Alfa Romeo 4C было представлено в 2013 году. Машина построена на пространственной раме и оснащена 4-цилиндровым турбодвигателем объемом 1,75 литра (240 л.с.). Двигатель агрегатирован с роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Впрочем, без купе Alfa Romeo проживет недолго: согласно пятилетнему плану развития марки в ближайшие два года будет создано купе на базе седана Giulia. Как ожидается, оно дебютирует в конце 2019 года, но в продажу поступит примерно через год после премьеры.