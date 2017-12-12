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12 дек 2017

Alfa Romeo 4C лишится механической коробки передач

Alfa Romeo 4C лишится механической коробки передач
Автор фото: фирма-производитель

Спорткар Alfa Romeo 4C построенный вокруг углепластикового монокока получился уж слишком нишевым: несмотря на выдающуюся управляемость и достойные динамические показатели большим спросом на рынке он не пользуется.

Но итальянцы не собираются отказываться от 4C: компания возвращается в Формулу 1 (пусть и лишь в качестве спонсора), а без спорткара в таком случае не обойтись. Поэтому в Alfa Romeo решили серьезно обновить спорткар.

В компании не раскрывают всех секретов, но намекают на то, что удачная конструкция останется нетронутой. А вот двигатель будет новым. Также, в компании намерены полностью отказаться от механической коробки передач: Alfa Romeo 4C получит «робот» с двумя сцеплениями.

Основными конкурентами обновленной машины станут Porsche Cayman и Alpine A110, а это значит, что мощность машины составит 250-300 л.с. Дебют обновленной Alfa Romeo 4C должен состояться будущей осенью.

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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