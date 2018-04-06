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6 апр 2018

Alfa Romeo готовит двухдверную Giulia. Она будет немножко Ferrari

Alfa Romeo готовит двухдверную Giulia. Она будет немножко Ferrari
Автор фото: Autocar

В Alfa Romeo не скрывают, что амбиции  с семейством Giulia простираются дальше одной версии с кузовом седан. Сейчас компания работает над купе, которое станет прямым конкурентом BMW 4-й серии.

Топовая версия Quadrifoglio получит не только 2,9-литровый двигатель с двойным турбонаддувом, который разрабатывала Ferrari, но и систему рекуперации энергии от гиперкара Ferrari LaFerrari.

Это купе должно стать самой мощной Alfa Romeo в истории итальянской марки: по предварительным данным мощность его гибридной силовой установки составит 650 л.с. Все конкуренты заметно слабее: BMW M4 выдает 431 л.с., Audi RS5 — 450 л.с., Mercedes-AMG C63 S — 510 л.с.

И если седан, на укороченной базе которого будет сделано купе, с 510-сильным двигателем  разгоняется до «сотни» за 3,9 секунды, то купе по предварительным оценкам может сделает это за 3,1-3,5 секунды.

По неофициальной информации купе Alfa Romeo Giulia официально представят до конца этого года, но в серийное производство двухдверка пойдет только в следующем году.
 

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При написании новости использовалась информация:
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