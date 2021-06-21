Alfa Romeo GTV будет возрожден

GTV в свое время считался одним из самых красивых автомобилей, который был выпущен Alfa Romeo за весь период существования марки. Двухдверное купе продержался на конвейере до 2004 года. Правда, оставлять в полном забытьи модель не собираются - ее возродят, но совсем в другом форм-факторе

Весной, на мероприятии, посвященном началу продаж Giulia GTA/GTAm в Италии, новый глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато заявил, что подумывает о возрождении такой знаковой модели, как GTV. Теперь же появляются интересные подробности. Журнал Autocar смог выяснить, что возрождать спорткар планируют в форм-факторе четырехдверного купе.

Любопытно, но новинка получит как традиционные, так и электрические силовые установки. Кроме того, британское издание считает, что GTV станет флагманом итальянской марки и демонстрационным стендом для новых технологий — как минимум это может быть автопилот с третьим уровнем автономности.