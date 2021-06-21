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21 июн 2021

Alfa Romeo GTV будет возрожден

Alfa Romeo GTV будет возрожден
Автор фото: фирма-производитель

GTV в свое время считался одним из самых красивых автомобилей, который был выпущен Alfa Romeo за весь период существования марки.  Двухдверное купе  продержался на конвейере до 2004 года.  Правда, оставлять в полном забытьи  модель не собираются -  ее возродят, но совсем в другом форм-факторе

Весной, на мероприятии, посвященном началу продаж Giulia GTA/GTAm в Италии, новый глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато заявил, что подумывает о возрождении такой знаковой модели, как GTV. Теперь же появляются интересные подробности.  Журнал Autocar смог выяснить, что возрождать спорткар планируют в форм-факторе четырехдверного купе.

Любопытно, но новинка получит как традиционные, так и электрические силовые установки.  Кроме того, британское издание считает, что GTV станет флагманом итальянской марки и демонстрационным стендом для новых технологий — как минимум это может быть автопилот с третьим уровнем автономности.

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