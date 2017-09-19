В Alfa Romeo вновь пересматривают стратегию вывода новых моделей на рынок. На этот раз стало известно о том, что запуск седана бизнес-класса, который бы стал конкурентом BMW 3-й серии и Mercedes-Benz E-класса, отложен как минимум до 2021 года.

Согласно новой «продуктовой стратегии» вывод новой модели состоится после обновления седана Giulia и кроссовера Stelvio. В самой Alfa Romeo не называют причин переноса запуска новой модели (ее дебют планировался на этот год).

Однако, скорее всего, это связано с тем, что Alfa Romeo Giulia фактически провалилась на рынке так и не сумев стать достойным конкурентом «трешке» BMW и Mercedes-Benz C-класса. Итальянцы возлагали большие надежды на рынок США, но здесь за первые восемь месяцев было продано всего 5494 штук. Для сравнения: BMW в Северной Америке за этот же период продала 37 170 седанов 3-й серии.

Спасти положение может кроссовер Stelvio. Если его продажи будут высокими, то у Alfa Romeo будут средства на создание еще одного седана.