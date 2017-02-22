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22 фев 2017

Alfa Romeo планирует пополнить SUV-линейку двумя новыми моделями

Alfa Romeo планирует пополнить SUV-линейку двумя новыми моделями
Автор фото: фликр.ком

Итальянская компания Alfa Romeo планирует расширить свое присутствие в SUV-сегменте и дважды повторить успех первого кроссовера в своем модульном ряду.

Глава итальяно-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионе в рамках недавней пресс-конференции рассказал, что компания Alfa Romeo, входящая в состав концерна, планирует в ближайшее время в три раза увеличить свою SUV-линейку.

Напомним, что на данный момент в глобальном модельном ряду итальянского автопроизводителя есть всего один кроссовер – среднеразмерный Stelvio, который был представлен только в прошлом году в рамках Международного автосалона в Лос-Анджелесе. При этом, пока он даже не появился в продаже – официальные дилеры компании в Европе ожидают первых поставок к середине текущего года, а до США полноприводный кроссовер доберется только в конце II-ого квартала.

О новых итальянских кроссоверах пока что известно немногое. Один из них будет более компактным представителем своего сегмента, чем Stelvio, второй же претендует на звание флагманской модели – его габариты будут значительно больше, а в списке модификаций будет версия с тремя рядами кресел.

По традиции, оба автомобиля будут собирать на родине, в Италии. Однако, они не разделят одну производственную площадку со Stelvio, который собирают в Кассино. Серийное производство новых кроссоверов будет налажено на предприятии в Турине. По предварительной информации, первые автомобили встанут на сборочные линии к концу 2018 – началу 2019 года.

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При написании новости использовалась информация:
Uincar, Экономика сегодня, Авторевю

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