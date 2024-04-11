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11 апр 2024

Alfa Romeo представила свой новый кроссовер Milano

Alfa Romeo представила свой новый кроссовер Milano
Автор фото: фирма-производитель

Под возрожденным названием Milano компания Alfa Romeo представила новый субкомпактный кроссовер. Автомобиль приводится в движение как полностью электрической, так и гибридной силовой установкой

Модель сконструирована на французской платформе CMP, на которой также базируются Fiat 600, Peugeot 2008 и Opel Mokka. Габариты примерно также сопоставимы: 4170/1780/1500 мм., при колесной базе в 2560 мм. Фирменная решетка радиатора осталась, но в зависимости от версии, она может быть стилизована по-разному. Светодиодные элементы спереди и сзади имеют одинаковую форму. Также автомобиль выделяется крупным воздухозаборником на переднем бампере. Салон выглядит спортивным. Есть два отдельных экрана “приборки” и мультимедийной системы диагоналями 10,25 дюймов каждый, мультифункциональный руль, кнопочный пульт управления КПП, а также сиденья Sabelt с развитой боковой поддержкой и интегрированными подголовниками. Помимо этого автомобиль оборудован функцией ChatGPT и автопилотом второго уровня.

Начальная гибридная версия Ibrida с передним приводом  предложена с 1,2-литровой “турботройкой” мощностью 136 л.с. и одним электромотором на 28,5 л.с. Полноприводная модификация комплектуется дополнительным электродвигателем на 28,5 л.с. на задней оси. Электрических Milano также две, и все они переднеприводные. Стандартная версия Elettrica оснащена электромотором мощностью 156 л.с. и аккумулятором емкостью 54 кВт*ч. Запас хода - 410 км по циклу WLPT. На вершине - Elettrica Veloce с 240-сильным электродвигателем. Она позиционируется как спортивная комплектация, поэтому оборудована самоблокирующимся дифференциалом Torsen, более жесткими стабилизаторами поперечной устойчивости, мощными тормозами с черными суппортами, перенастроенным рулевым управлением и оригинальными 20-дюймовыми дисками.

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