Анонсирован кроссовер от Alfa Romeo

В интернете появились изображения нового компактного кроссовера Alfa Romeo, название которого пока держится в секрете. Премьера новинки должна состояться в 2024 году

Судя по изображениям, автомобиль получит оригинальный дизайн с фирменной треугольной решеткой радиатора. Передняя оптика будет выполнена из ряда горизонтальных светодиодных элементов. Над задней дверью багажника можно заметить небольшой спойлер. Существует версия, что новый компактный кроссовер получит название Brennero.

Предположительно кроссовер будет сконструирован на платформе модели Jeep Avenger, которая дебютировала в прошлом году. Она позволит оснастить автомобиль не только электромоторами, но и ДВС. К слову, Avenger получил один электромотор на передней оси мощностью 156 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 54 кВт*ч. Запас хода - 550 км.