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29 ноя 2022

Фанат Alfa Romeo сделал автосимулятор мечты

Фанат Alfa Romeo сделал автосимулятор мечты

Поклонникам компьютерных гонок порой мало купить руль и педали – часто они хотят воссоздать кокпит своего любимого автомобиля. Перед вами идеальный пример такого мышления

У одного поляка было два увлечения в жизни – компьютерные игры и  Alfa Romeo 147 в своем гараже.  В последнее время он хотел каким-то образом соединить свои интересы воедино.  Итог получился интересным. В качестве скелета, то есть электронных компонентов, были выбраны продукты от Logitech, которые совместимы с компьютером и всеми современными консолями.

Все это великолепие было обрамлено приборной панелью и центральной консолью, которые энтузиаст позаимствовал у Alfa Romeo Brera. Кроме того, в конструкции применены полноценное водительское кресло и руль от Alfa Romeo Giulia.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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