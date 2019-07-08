На Alpha Romeo навесили художеств

Миланское ателье Garage Italia Customs представило седан Alfa Romeo Giulia Veloce Grand Tour с фреской на потолке. Автомобиль создан по заказу прокатной компании Hertz

Снаружи автомобиль выглядит, как обычная машина насыщенного синего цвета, оттенок которого напоминает лазурит. Главное сокровище находится – внутри. Это нарисованная на потолке копия фрески «Зодиак» авторства Таддео и Федерико Цуккаро. Оригинал находится в итальянском замке Кастелло Орсини-Одескальки.

Всего Garage Italia Customs выпустит три таких седана. Их можно будет взять в аренду в Риме, Милане и Флоренции за 200 евро в день. Немного технических данных, Alfa Romeo Giulia в версии Veloce оснащается полным приводом и двумя двигателями: бензиновым 280-силь¬ным 2.0 и дизельным 2.2 мощностью 210 лошадиных сил. Моторы сочетаются с восьми¬ступенчатым «автоматом».