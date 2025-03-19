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19 мар 2025

Новые Alfa Romeo Stelvio и Giulia получат гибридные и электрические версии

Новые Alfa Romeo Stelvio и Giulia получат гибридные и электрические версии
Автор фото: фирма-производитель

Компания Alfa Romeo готовится представить новое поколение седана Giulia и кроссовера Stelvio. Обе модели получат полностью электрические и гибридные силовые установки

Первым на рынок выйдет кроссовер Stelvio – его официально представят в 2025 году. Следующая генерация базируется на платформе STLA Large, которая также использовалась в Dodge Charger, Jeep Recon и Wagoneer S. Новая архитектура позволяет устанавливать батареи емкостью от 101 до 118 кВт*ч, которые обеспечивают максимальный запас хода до 800 км. Ожидается, что компания также покажет топовую версию Stelvio Quadrifoglio с электрической силовой установкой мощностью около 1000 л.с. Что касается гибридной модификации, то такой Stelvio может комплектоваться 3,0-литровым турбомотором Hurricane. Его мощность в зависимости от настройки составляет 426-558 л.с.

Alfa Romeo Giulia поступит в продажу позже и, вероятно, сменит кузов с седана на лифтбек для придания более спортивного облика. Пока конкретной информации по силовой установке нет, кроме той, что Giulia будет как электрокаром, так и гибридом. И все же, в компании рассказали о возможности запуска “заряженной” версии Quadrifoglio для будущего лифтбека Giulia.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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