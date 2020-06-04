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4 июн 2020

Первый электромобиль Alfa Romeo появится в 2022 году

Первый электромобиль Alfa Romeo появится в 2022 году

Автомобиль будет представлять собой компактный кроссовер на базе Peugeot

Компания Alfa Romeo планирует выпустить компактный электрический кроссовер, сообщает британское издание Autocar. Машина появится в 2022 году и будет базироваться на платформе Peugeot Citroen: концерн Fiat Chrysler, в который входит Alfa Romeo, сейчас расширяет сотрудничество с французским альянсом.У Peugeot уже есть похожая модель – компактный электрический кроссовер e-2008. Кроме того, скоро на том же шасси появится новый Opel Mokka.

Интересно, что в техническом отношении у Peugeot только передний привод, 136-сильный электромотор и батарея на 50 киловатт-часов. Однако в Alfa Romeo намерены создать более продвинутую версию, которая будет как минимум динамичнее. Стоит ожидать появления дополнительного электромотора, который сделает автомобиль полноприводным.

При написании новости использовалась информация:
INSIDEEVs

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