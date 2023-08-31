Представлен Alfa Romeo 33 Stradale

Компания Alfa Romeo представила свой новый суперкар под названием 33 Stradale. Все 33 экземпляра были распроданы по предзаказам еще в прошлом году

Дизайн Alfa Romeo 33 Stradale вдохновлен дорожной версией гоночной модели Tipo 33 60-х и 70-х годов. Это выражается в округленных пропорциях кузова, характерных фарах и решетке радиатора в форме вытянутого овала. В конструкции кузова применялись углеволокно, алюминий и углепластик. Несмотря на то, что у автомобиля отсутствуют активные аэродинамические элементы, коэффициент сопротивления Cd = 0,375.

Стандартная версия 33 Stradale оснащается 3-литровым турбомотором V6 мощностью 620 л.с. В паре с двигателем работает 8-ступенчатый «робот». Флагманская версия суперкара получит электрическую силовую установку суммарной мощностью 750 л.с. Известно, что запас хода на одном полном заряде составит 450 км.