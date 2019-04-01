Представлены первые изображения Alfa Romeo GTV

В сеть попал слайд с презентации Alfa Romeo для клиентов, на котором частично показано новое купе марки

О такой машине итальянцы заговорили еще весной прошлого года. Далее двухдверка GTV была включена в план развития Альфы до 2022 года, обнародованный в июне. Кроме того, была даже проведена пресс-конференция, на которой был показан тизер купе. На том изображении модель сильно напоминала 510-сильный седан Giulia Quadrifoglio. Правда, немногим позже, глава концерна FCA Майк Мэнли несколько скорректировал ближайшие планы - в них купе GTV не попало.

Интересно, что портал Club Alfa, опубликовавший снимок с презентации, рассуждает иначе: обсуждение на фирме идёт — следовательно, спортивной модели всё же быть, однако она появится все же после 2022 года. Что касается техники, то модель GTV построят на платформе Giorgio. По предварительным данным, купе разживётся твинтурбомотором V6, который будет дополнен электродвигателем, а суммарная отдача системы превысит 600 «лошадок». Автомобиль сможет заряжаться от сети и без запуска ДВС пробегать 50 км.