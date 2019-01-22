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22 янв 2019

Спортивное ретро

Спортивное ретро
Автор фото: фирма-производитель

Фирма Ugur Sahin Design из Нидерландов представила концепт ретро-версии Alfa Romeo 4C под названием Nivola. Новинка пока существует в виде компьютерных рендеров, однако, если она заинтересует потенциальных клиентов, то будет дан зеленый свет на ее выпуск ограниченным тиражом

Предполагается, что для постройки Nivola будет использоваться оригинальное шасси 4C,  то же самое касается и двигателя. Под капотом продукта ретрофутуризма разместят стандартный мотор от 4С: четырехцилиндровый турбомотор, выдающий 240 сил (350 Нм момента) и совмещенный с роботизированной коробкой передач. Кузовные панели будут, в свою очередь, абсолютно  новыми. Их выполнят из алюминия или углепластика.

Интересно, что новинка является некоторой данью прошлому. Создатели сообщают, что при моделировании они ориентировались на Среднемоторный Alfa Romeo 33 Stradale, который был представлен широкой публике еще в 1967 году на выставке спортивных автомобилей в Монце. Таких автомобилей было  изготовлено всего лишь 16 экземпляров. Тогда под капотом размещался двухлитровый двигатель V8 мощностью около 240 лошадиных сил. 

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При написании новости использовалась информация:
motor, Авто.ру

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