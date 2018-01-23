Сегодня Alfa Romeo у всех на слуху за счет спортседана Giulia и кроссовера Stelvio, а ведь в ее гамме есть и подлинный неограненный бриллиант: спорткар 4C. Но несмотря на всего его положительные качества он пользуется невысоким спросом из-за высокой цены (в основе карбоновый монокок) и не самого мощного двигателя.

Поэтому в Alfa Romeo приняли решение о разработке еще одного спорткара, купе, которое получит индекс 6С, при этом руководство уже одобрило проект. Об этом сообщила немецкая тюнинг-компания Pogea Racing с ссылкой на собственные источники. Спорткар будет представлен либо в конце 2019 года либо в начале 2020 года.

Никакой информации о купе, кроме рендера от самой Pogea нет. Вероятнее всего, купе получит 2,9-литровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 510 л.с. Сегодня этот силовой агрегат устанавливается на топовые версии Quadrifoglio Alfa Romeo Giulia и Stelvio.

Alfa Romeo, которая никак не может выбраться из кризиса несмотря на появление эмоциональных седана и кроссовера, остро нуждается в новой модели, которая сможет привлечь внимание публики. Кроме спорткара в гамме итальянской компании появится еще и большой кроссовер, который станет прямым конкурентом Porsche Cayenne.