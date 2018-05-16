У Alfa Romeo новый пятилетний план развития после того как седан Giulia и кроссовер Stelvio «выстрелили», концерн FCA решился на дальнейшее расширение модельного ряда.

В первую очередь речь идет о большом кроссовере, который встанет на ступеньку выше Stelvio. Он будет построен на той же платформе, но предложит три ряда сидений. При этом машина будет всего на 200 килограммов тяжелее Stelvio. При этом, кроссовер первым получит новую силовую установку: бензиновый двигатель с электрической турбиной, «мягкую» гибридную силовую установку и 48-вольтовую электросеть. Машину должны представить в 2019 году.

Линейка моделей на базе Giulia пополнится двухдверным купе, которое станет имиджиевой моделью и более практичным пятидверным лифтбэком, который будет конкурировать с Audi A5 и BMW 4 GT. А вот на универсале Giulia в компании окончательно поставили крест: такая разработка признана нерентабельной.

Кроме того, Alfa Romeo работает над собственными гибридными установками. За основу взята технология HY-KERS, которая использовалась на гиперкаре Ferrari LaFerrari. Она накапливает энергию при торможениям и отдает при ускорениях. При этом гибридов будет два: с 2-литровым турбомотором и 2,9-литровым V6. Их мощность составит 350 и 650 л.с. соответственно. При этом гибридные силовые установки получат как новые модели, так и уже существующие.