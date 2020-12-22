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22 дек 2020

Aston Martin готовится представить десять новинок

Aston Martin готовится представить десять новинок
Автор фото: фирма-производитель

В течение пары лет компания собирается серьезно расширить продуктовую линейку бренда. Правда, большинство из них станут вариациями кроссовера DBX

Да, компания собирается превращать DBX и в электрокар, и в купе-кроссовер, и в гибрид, и в семиместный кроссовер. Причем силовые агрегаты будут перениматься от AMG, включая и электрические  компоненты. Моторы будут индивидуально адаптироваться под Aston Martin. К слову, гибриды появятся уже скоро – к 2024-2026 году.

От ДВС марка не откажется. Как минимум, компания готова держать позиции в Англии до 2030 года, то есть, до полного запрета машин с ДВС на государственном уровне. Но и после этого Aston Martin будет продавать машины с ДВС, уже на других рынках.

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