Aston Martin не будет заниматься выпуском электромобилей

Компания Aston Martin закрыла проект по запуску в производство своего первого электрического автомобиля — лифтбека Rapide E

Как сообщает британское издание Autocar, автомобиль останется лишь исследовательским проектом для испытаний электрических систем. Между тем, весной 2019 года дебютировал вариант модели, который был готов к серийному производству. Впервые же, как концепт, эта модель была представлена в 2015 году. Всего планировалось изготовить около 150 экземпляров.

В техническом исполнении, под капотом у автомобиля расположились батареи ёмкостью 65 кВт•ч, которые питают два электромотора на задней оси, суммарно выдающих 609 л.с. (950 Н•м). До «сотни» электромобиль разгоняется за 4,2 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. По словам создателей, лифтбек способен проехать на одной зарядке более 322 километров