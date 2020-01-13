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13 янв 2020

Aston Martin не будет заниматься выпуском электромобилей

Aston Martin не будет заниматься выпуском электромобилей
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin закрыла проект по запуску в производство своего первого электрического автомобиля — лифтбека Rapide E

Как сообщает британское издание Autocar, автомобиль останется лишь исследовательским проектом для испытаний электрических систем. Между тем, весной 2019 года дебютировал вариант модели, который был готов к серийному производству. Впервые же, как концепт, эта модель была представлена в 2015 году. Всего планировалось изготовить около 150 экземпляров.

В техническом исполнении, под капотом у автомобиля расположились батареи ёмкостью 65 кВт•ч, которые питают два электромотора на задней оси, суммарно выдающих 609 л.с. (950 Н•м). До «сотни» электромобиль разгоняется за 4,2 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. По словам создателей, лифтбек способен проехать на одной зарядке более 322 километров

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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