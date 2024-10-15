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15 окт 2024

Aston Martin представил купе DB12 Goldfinger, посвященное Джеймсу Бонду

Aston Martin представил купе DB12 Goldfinger, посвященное Джеймсу Бонду
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin в честь 60-летнего юбилея участия автомобилей бренда в серии фильмов о Джеймсе Бонде представила спецверсию спортивного купе DB12 под названием Goldfinger

Фанаты агента 007 уже догадались, что наименование модели - это отсылка к одноименной третьей части из цикла фильмов об агенте 007, в котором главную роль исполнил Шон Коннери. Автомобиль окрасили в культовый серебристый цвет Silver Birch, в котором 1964 году дебютировал на экранах DB5. Дополнительно DB12 оснастили 21-дюймовыми легкосплавными дисками и черными тормозными суппортами. Украсили автомобиль золотистыми эмблемами марки и литерой Q, которая отсылает не только к подразделению Aston Martin, занимающееся  персонализацией автомобилей для клиентов, но также и к кодовому имени ученого и изобретателя из фильмов. Отделка салона выполнена в стилистике DB5. Ряд деталей сделан из 18-каратного золота. Одной из самых примечательных элементов в интерьере автомобиля стала вышивка игральной карты восьмерки червей на козырьке, которая фигурировала в ключевой сцене фильма.

Всего создадут 60 таких экземпляров. Покупатели вместе с автомобилем получат чемодан Globe-Trotter Air Cabin и бутылку шампанского Bollinger с четырьмя бокалами. В техническом плане изменений нет. DB12 Goldfinger комплектуется 4,0-литровой битурбированной “восьмеркой” мощностью 680 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Максимальная скорость автомобиля - 325 км/ч. Разгон до “сотни” - 3,5 с. 

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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