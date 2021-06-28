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28 июн 2021

Aston Martin представил новый гиперкар

Aston Martin представил новый гиперкар
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin представила серийную версию трекового гипекара Valkyrie AMR Pro. Всего будет создано не более сорока автомобилей.

Концепт данной машины нам показали еще три года назад на автосалоне в Женеве. Тогда представители компании говорили, что машина предназначена для громких спортивных побед, например, для покорения  знаменитого Ле-мана. Cсобственно теперь, когда машину показали, появилась и конкретика -  ее действительно отправят на знаменитую гонку, чтобы она проехала круг за три минуты и двадцать секунд, что будет являться рекордной величиной.

Поговорим про саму машину. От дорожной "Валькирии" она отличается увеличенной колесной базой, иными кузовными панелями с улучшенными аэродинамическими показателями. Разумеется, машина получила новый двигатель - мощностью в тысячу лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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