Aston Martin представил новый гиперкар

Компания Aston Martin представила серийную версию трекового гипекара Valkyrie AMR Pro. Всего будет создано не более сорока автомобилей.

Концепт данной машины нам показали еще три года назад на автосалоне в Женеве. Тогда представители компании говорили, что машина предназначена для громких спортивных побед, например, для покорения знаменитого Ле-мана. Cсобственно теперь, когда машину показали, появилась и конкретика - ее действительно отправят на знаменитую гонку, чтобы она проехала круг за три минуты и двадцать секунд, что будет являться рекордной величиной.

Поговорим про саму машину. От дорожной "Валькирии" она отличается увеличенной колесной базой, иными кузовными панелями с улучшенными аэродинамическими показателями. Разумеется, машина получила новый двигатель - мощностью в тысячу лошадиных сил.