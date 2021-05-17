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17 май 2021

Aston Martin решил отказаться от механической трансмиссии

Aston Martin решил отказаться от механической трансмиссии
Автор фото: фирма-производитель

Когда производители спортивных автомобилей стали отказываться от традиционных ДВС в пользу электромоторов, все стали сокрушаться, но затем как-то поуспокоились – все же экологический лоббизм силен. Теперь же наметился отказ от механических трансмиссий – что на этот раз?

Да, предмет нашего разговора – скорый отказ компании Aston Martin от механических трансмиссий. Произойдет это уже в 2022 году.  За причиной подобных намерений кроется банальный спрос, да, клиенты предпочитают покупать автомобили с автоматами.

По словам генерального директора бренда Тобиаса Моерса, в компании намеревалась выпускать суперкар Vanquish в том числе с механической коробкой, но теперь планы изменились, как и изменились сами машины. Хотя, кто сказал, что автоматическая коробка на спотркарах это плохо…

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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