Автомобильный портал Motorpage
9 сен 2019

Aston Martin сделает аналог спорт-кара прошлого века

Aston Martin сделает аналог спорт-кара прошлого века

Aston Martin ведет работу над двухместным спидстером с открытым кокпитом. Вдохновением для дизайнеров модели станет исторический DBR1, победитель «24 часов Ле-Мана» 1959 года

Как сообщает сайт TheSupercarBlog.com со ссылкой на анонимные источники, для нового спидстера в «Астон» не просто позаимствуют стилистические решения оригинального DBR1, а постарается интерпретировать внешность спорткара 50-х с учетом современного языка дизайна. Сохранится и оригинальная переднемоторная компоновка автомобиля с задним приводом.

По неподтвержденной информации, тираж спидстера составит 88 экземпляров. К слову, сообщается, что причиной выпуска подобной модели стал растущий спрос со стороны коллекционеров. В прошлом году дебютировали баркетты Ferrari SP1 и SP2, а летом этого стало известно, что спидстер появится и у McLaren.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Aston Martin

Aston Martin будет строить собственные гаражи

16 августа 2019

Названа дата начала производства первого кроссовера Aston Martin

25 июля 2019
Aston Martin DBX

Кроссовер Aston Martin будет круче всех

12 июля 2019
Aston Martin Valkyrie AMR Pro 2020

Aston Martin не ожидали шквального спроса на гиперкар Valkyrie

08 июля 2019
Aston Martin Rapide E 2020

Aston Martin откажется от лифтбека ради кроссоверов

02 июля 2019
Aston Martin Vanquish Vision Concept 2019

Aston Martin Vanquish получит механическую коробку передач

02 июля 2019

 Новости Aston Martin

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Bentley Continental GT - прижились ли технологии porsche в шасси bentley continental gt 2018 Тест драйв
09 сентября 2019

Bentley Continental GT
"Прижились ли технологии Porsche в шасси Bentley Continental GT?"
BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover - сравнительный тест. если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» bmw x7, брутальный lexus lx и «аристократ» range rover
Сравнительный тест
06 сентября 2019

BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover
"Если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» BMW X7, брутальный Lexus LX и «аристократ» Range Rover"
Audi SQ8 - audi sq8 tdi 2020: реанимация дизеля
Тест драйв
05 сентября 2019

Audi SQ8
"Audi SQ8: реанимация дизеля"
KIA Seltos - kia seltos 2020 бунтует против разумной достаточности массового сегмента
Тест драйв
03 сентября 2019

KIA Seltos
"KIA Seltos бунтует против разумной достаточности массового сегмента"

Написано новостей:

2 4 1 7 2