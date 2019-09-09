Aston Martin сделает аналог спорт-кара прошлого века

Aston Martin ведет работу над двухместным спидстером с открытым кокпитом. Вдохновением для дизайнеров модели станет исторический DBR1, победитель «24 часов Ле-Мана» 1959 года

Как сообщает сайт TheSupercarBlog.com со ссылкой на анонимные источники, для нового спидстера в «Астон» не просто позаимствуют стилистические решения оригинального DBR1, а постарается интерпретировать внешность спорткара 50-х с учетом современного языка дизайна. Сохранится и оригинальная переднемоторная компоновка автомобиля с задним приводом.

По неподтвержденной информации, тираж спидстера составит 88 экземпляров. К слову, сообщается, что причиной выпуска подобной модели стал растущий спрос со стороны коллекционеров. В прошлом году дебютировали баркетты Ferrari SP1 и SP2, а летом этого стало известно, что спидстер появится и у McLaren.