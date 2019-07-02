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2 июл 2019

Aston Martin Vanquish получит механическую коробку передач

Aston Martin Vanquish получит механическую коробку передач
Автор фото: фирма-производитель

Британский суперкар Aston Martin Vanquish в следующем поколении не только впервые станет среднемоторным, но и получит механическую коробку передач, вопреки всем «автоматизированным» тенденциям

Как сообщил глава марки Aston Martin Энди Палмер в интервью австралийскому изданию Car Sales, Aston Martin Vanquish будет обладать одной редкой на сегодняшний день особенностью: он получит механическую коробку передач, так что любители хардкора могут ликовать!

Палмер рассказал, что он взял на себя обязательство сделать «Астон» последним в мире производителем, выпускающим спорткары «на ручке». Поэтому Vanquish следующего поколения будет оснащён спортивной 7-ступенчатой механической коробкой передач, которая даже умеет делать перегазовку при переходе на пониженную. Старт производства нового британского суперкара запланирован на 2022 год.

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