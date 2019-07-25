Названа дата начала производства первого кроссовера Aston Martin

Первый в истории британской марки серийный кроссовер начнут собирать на новом предприятии в Сейнт-Атане, Уэльс уже этой зимой.

Компания Aston Martin в декабре начнет серийное производство первого в истории марки кроссовера — DBX. Автомобили начнут собирать на новом предприятии в Сейнт-Атане, Уэльс, где уже создано более 200 рабочих мест. Об этом сообщает Autocar со ссылкой на собственные источники. Чуть позже на этом же заводе в Сейнт-Атане будет осуществляться выпуск электрических автомобилей Aston Martin, а также новых роскошных машин, которые будут продаваться под брендом Lagonda.

Новинка составит конкуренцию Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Porsche Cayenne и Maserati Levante. Прием заказов на кроссовер начнется в августе 2019 г. на Конкурсе элегантности в американском Пеббл-Бич. Возможно, тогда состоится и официальная премьера автомобиля. Старт продаж новинки запланирован на первую половину следующего года.



