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25 июл 2019

Названа дата начала производства первого кроссовера Aston Martin

Названа дата начала производства первого кроссовера Aston Martin
Автор фото: фирма-производитель

Первый в истории британской марки серийный кроссовер начнут собирать на новом предприятии в Сейнт-Атане, Уэльс уже этой зимой.

Компания Aston Martin в декабре начнет серийное производство первого в истории марки кроссовера — DBX. Автомобили начнут собирать на новом предприятии в Сейнт-Атане, Уэльс, где уже создано более 200 рабочих мест. Об этом сообщает Autocar со ссылкой на собственные источники. Чуть позже на этом же заводе в Сейнт-Атане будет осуществляться выпуск электрических автомобилей Aston Martin, а также новых роскошных машин, которые будут продаваться под брендом Lagonda.

Новинка составит конкуренцию Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Porsche Cayenne и Maserati Levante. Прием заказов на кроссовер начнется в августе 2019 г. на Конкурсе элегантности в американском Пеббл-Бич. Возможно, тогда состоится и официальная премьера автомобиля. Старт продаж новинки запланирован на первую половину следующего года.

 

При написании новости использовалась информация:
Autocar

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