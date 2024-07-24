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24 июл 2024

Появились первые изображения нового болида Aston Martin

Появились первые изображения нового болида Aston Martin
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin показала новый болид для гонок на выносливость Valkyrie AMR-LMH. Суперкар примет участие в европейском чемпионате WEC и Американской серии IMSA

Но главная цель гоночной команды и одержание победы в “24 часах Ле-Мана” в следующем году. На фотографиях можно увидеть, что сейчас Valkyrie AMR-LMH проходит испытания на гоночной трассе. Преимущественно гоночный болид отличается от дорожной “валькирии” крупным антикрылом и иным аэродинамическим обвесом в передней части.

Valkyrie AMR-LMH оснащен 6,5-литровым V12 производства Cosworth. Его мощность достигает 1000 л.с., но в соответствии с регламентом гонок, мощность будут уменьшать. Всего в следующем году будет собрано три экземпляра Valkyrie AMR-LMH для участия в соревнованиях.

При написании новости использовалась информация:
motorsport

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