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23 мар 2022

Супербайк Aston Martin показали широкой публике

Супербайк Aston Martin показали широкой публике
Автор фото: фирма-производитель

Премьера мотоцикла Aston Martin, формально, прошла еще два года назад, однако, серийное воплощение байк увидел только сейчас

Надо сказать, что этот продукт не является «чистой разработкой» Aston Martin – мотоцикл строили при участии  Brough Superior. Автомобилистам это название, вряд ли, что-то скажет, но для поклонников мотоциклетной культуры эту фирму можно назвать культовой. Brough Superior занимается мелкосерийным выпуском заряженных мотоциклов, моторы которых оснащены турбонаддувом.

Собственно, в байке Aston Martin все железо от Brough Superior. Автопроизводитель, по большому счету, разработал лишь дизайн. Итак, в движение мотоцикл приводится полуторалитровым мотором с турбонаддувом (мощность составляет 183 лошадиные силы). Рама изготовлена из титана, подрамник и обтекатель — из углепластика.  Тираж байка составляет сто экземпляров, причем девяносто из них уже раскуплены по предзаказу.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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