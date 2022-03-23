Супербайк Aston Martin показали широкой публике

Премьера мотоцикла Aston Martin, формально, прошла еще два года назад, однако, серийное воплощение байк увидел только сейчас

Надо сказать, что этот продукт не является «чистой разработкой» Aston Martin – мотоцикл строили при участии Brough Superior. Автомобилистам это название, вряд ли, что-то скажет, но для поклонников мотоциклетной культуры эту фирму можно назвать культовой. Brough Superior занимается мелкосерийным выпуском заряженных мотоциклов, моторы которых оснащены турбонаддувом.

Собственно, в байке Aston Martin все железо от Brough Superior. Автопроизводитель, по большому счету, разработал лишь дизайн. Итак, в движение мотоцикл приводится полуторалитровым мотором с турбонаддувом (мощность составляет 183 лошадиные силы). Рама изготовлена из титана, подрамник и обтекатель — из углепластика. Тираж байка составляет сто экземпляров, причем девяносто из них уже раскуплены по предзаказу.