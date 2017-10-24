Компания Aston Martin всерьез разошлась. Купе DB11 и его открытая версия, гиперкар Valkyrie, грядущий кроссовер DBX. А еще будут две роскошные представительские модели. Об этом глава компании Энди Палмер заявил в одном из своих интервью.

Он намекнул на то, что обе модели выйдут под брендом Lagonda и будут представлены до 2023 года. Это не будут кроссоверы или купе, но и не седаны в привычном понимании трехобъемных моделей.

«Правда в том, что я не хочу, чтобы любую из этих моделей называли седаном, — говорит Энди Палмер. — Если мы просто сделаем еще один седан нам будет сложно войти на этот рынок. Мы ищем что-то, что сломает дуополию Rolls-Royce и Bentley, но будет привлекательной для консервативной части покупателей, которые предпочитают ездить с водителем».

Пока единственное, что известно о двух новых моделях, это то, что они будут построены на одной платформе с кроссовером DBX. Большинство комплектующих у них будет общим, кроме того, должна появиться электрическая версия обеих моделей.