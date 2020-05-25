В Aston Martin идет борьба за власть

Нынешний исполнительный директор британской компании Энди Палмер, по слухам, не справился с кризисом

Как сообщает Motor1, компания Aston Martin из-за коронавируса оказалась в очень непростом положении: фирма несет серьезные убытки, а котировки акций планомерно падают. По данным Financial Times, инвесторы Aston Martin забили тревогу и готовят радикальные кадровые перестановки. В их числе, к примеру, Лоуренс Стролл, не так давно объявивший о крупных инвестициях в развитие компании и приобретший около 20% акций (это позволило ему стать председателем правления Aston Martin).

По некоторым сведениям, нынешнего директора Энди Палмера, который занимался оперативным руководством марки в течение последних шести лет, могут отправить в отставку. А его место займет Тобиас Моерс, в данный момент – руководитель Mercedes-AMG. Утверждается, что персона Моерса привлекает инвесторов своими успехами в развитии суббренда AMG, которых ему удалось добиться в последние годы. Эксперты полагают, что следствием этой ротации может стать и дальнейшее слияние Mercedes-Benz и Aston Martin, особенно учитывая тот факт, что британцы активно использовали в своих моделях, например, двигатели немецкого происхождения.