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4 мар 2020

В Aston Martin представили суперкар без крыши и окон

В Aston Martin представили суперкар без крыши и окон
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin официально представила суперкар V12 Speedster. Новинки выполнена в стиле истребителя Boeing F/A-18 Hornet

Aston Martin V12 Speedster построен на уникальной алюминиевой платформе с использованием деталей от модели Vantage (она, например, поделилась всей оптикой) и DBS Superleggera. Новинка получила кузов из карбона, адаптивные амортизаторы с тремя режимами работы, 21-дюймовые кованые колёса с креплением центральной гайкой и углерод-керамические тормозные диски.

Суперкар оснащён битурбированным V12 объёмом 5,2 литра и мощностью 700 л.с. (753 Н·м). С места до «сотни» открытый автомобиль разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на 300 км/ч. Тираж Aston Martin V12 Speedster, допущенного на дороги общего пользования, ограничен 88 экземплярами.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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