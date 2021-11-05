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5 ноя 2021

В Mansory «прокачали» Aston Martin DBX

В Mansory «прокачали» Aston Martin DBX
Автор фото: фирма-производитель

Мастерская Mansory разработала дикий тюнинг-кит для Aston Martin DBX. В наличии уникальный дизайн и важные технические доработки.

Давайте с них и начнем. Итак, инженеры заменили турбонагнетатели двигателя, перепрошили его блок управления. Также замене подверглись системы впуска и выпуска. Результат оказался внушительным - прибавка к мощности в 150 лошадиных сил (до 800). Первую сотню Mansory DBX разменивает за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 325 километров в час.

Теперь поговорим о совершенствовании стиля. В понимании мастеров Mansory кроссовер должен выглядеть дерзко.  Углепластиковый боди-кит, куда входят: расширители колёсных арок, боковые юбки, накладки на передний бампер, крылья и зеркала, оригинальная радиаторная решётка, новый задний бампер и антикрылья, обеспечат этот статус.

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