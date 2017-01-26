Автомобильный портал Motorpage
26 янв 2017

Aston Martin представил новую версию Vanquish S

Aston Martin представил новую версию Vanquish S
Автор фото: неткаршоу.ком

Британская компания Aston Martin разработала новую модификацию для своей недавней новинки – открытую версию «заряженного» суперкара Vanquish.

Впервые S-версия британского купе была представлена широкой публике еще в ноябре прошлого года в рамках Международного автосалона в Лос-Анджелесе. Внешне почти неотличимый от стандартной версии (исключение составляют только карбоновые накладки на капот и колесные диски) Vanquish S получил модернизированную версию стандартного двигателя, новую КПП и перенастроенную подвеску.

Так, под капотом британского купе установлен 12-цилиндровый V-образный «атмосферник» с рабочим объемом 5,9 литра, мощность которого была увеличена со старых 573 л.с. до 600 л.с. (630 Нм) благодаря новой впускной системе. Улучшенный двигатель идет в комплекте с доработанной немецкой 8-ступенчатой автоматической КПП от компании ZF.

Открытая же версия с технической точки зрения ничем не отличается от закрытого купе. Фактически, единственным значимым различием является складывающаяся крыша и традиционная приставка «Volante», которая добавляется в название всех открытых моделей Aston Martin. Впрочем, динамические характеристики такого автомобиля должны быть несколько хуже, чем у обычного купе, однако в компании их пока не раскрывают.

Напомним, что Vanquish S способен разогнаться до первых 100 км/ч всего за 3,5 секунды, при максимальной скорости в 323 км/ч. Его стоимость на европейском авторынке составляет 262 950 евро (приблизительно 16 933 367 рублей по текущему курсу ЦБ РФ). Цену открытого варианта назовут позже.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Telegraph, Auto Motor und Sport, Мотор

Комментарии к новости

Последние новости

...

Aston Martin представил новую версию Vanquish S

26 января 2017

Aston Martin планирует воскресить 50-летний спорткар

12 декабря 2016

Aston Martin привез в Лос-Анджелес S-версию купе Vanquish

17 ноября 2016

Aston Martin показал новый DB11 для российского рынка

01 ноября 2016

Aston Martin начал разработку собственных электрокаров

18 февраля 2016

Aston Martin планирует выпустить электрическую версию купе Rapide

19 августа 2015

 Новости Aston Martin Vanquish

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H2 - haval h2 2014 то, чего не может быть Тест драйв
26 января 2017

Haval H2
"То, чего не может быть"
Audi Q3 - audi q3 2015 пропуск в клуб
Тест драйв
24 января 2017

Audi Q3
"Пропуск в клуб"
Isuzu D-Max - isuzu d-max 2016 американский борец сумо
Тест драйв
19 января 2017

Isuzu D-Max
"Американский борец сумо"
Nissan Qashqai - дороги мира. nissan qashqai 2013 венгерский калейдоскоп
Автопутешествия
13 января 2017

Nissan Qashqai
"Венгерский калейдоскоп"

Написано новостей:

1 8 0 9 6