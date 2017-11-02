Компания Aston Martin прекращает производство нынешнего купе и кабриолета Vanquish, а следующее должно появиться примерно через полтора года. Проводить в последний путь ветерана решили спецсерией Ultimate, состоящей из 175 экземпляров: будет выпущено 100 купе и 75 кабриолетов.

Автомобиль отличается тремя эксклюзивными вариантами отделки. Первый называется Contrasting Carbon: у него панели из неокрашенного углепластика, медные декоративные элементы и точно такой же интерьер, где деревянные и алюминиевые вставки уступили место карбоновым и медным. Второй вариант получил имя Sport Line: у него серый кузов с голубыми вставками, третий, Modern Lux, имеет коричневый салон и черными элементами и бронозовые декоративные элементы экстерьера.

По технической части серий Ultimate ничем не отличается от Aston Martin Vanquish S: под капотом у него 5,9-литровый атмосферный V12 мощностью 600 л.с. и 8-ступенчатый «автомат». Спринт до «сотни» обе версии делают за 3,5 секунды, максимальная скорость составляет 324 км/ч.

