Автомобильный портал Motorpage
2 ноя 2017

Aston Martin попрощался с Vanquish спецсерией

Aston Martin попрощался с Vanquish спецсерией
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin прекращает производство нынешнего купе и кабриолета Vanquish, а следующее должно появиться примерно через полтора года. Проводить в последний путь ветерана решили спецсерией Ultimate, состоящей из 175 экземпляров: будет выпущено 100 купе и 75 кабриолетов.

Автомобиль отличается тремя эксклюзивными вариантами отделки. Первый называется Contrasting Carbon: у него панели из неокрашенного углепластика, медные декоративные элементы и точно такой же интерьер, где деревянные и алюминиевые вставки уступили место карбоновым и медным. Второй вариант получил имя Sport Line: у него серый кузов с голубыми вставками, третий, Modern Lux, имеет коричневый салон и черными элементами и бронозовые декоративные элементы экстерьера.

По технической части серий Ultimate ничем не отличается от Aston Martin Vanquish S: под капотом у него 5,9-литровый атмосферный V12 мощностью 600 л.с. и 8-ступенчатый «автомат». Спринт до «сотни» обе версии делают за 3,5 секунды, максимальная скорость составляет 324 км/ч.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Aston Martin

Комментарии к новости

Последние новости

...
Aston Martin Vanquish Ultimate

Aston Martin попрощался с Vanquish спецсерией

02 ноября 2017
Zagato Aston Martin Vanquish Shooting Brake

Zagato рассекретила универсал на базе Aston Martin Vanquish

24 октября 2017
Aston Martin Lagonda

У Aston Martin появится две новых Lagonda

24 октября 2017
Aston Martin DB11 Volante

Aston Martin DB11 сорвало крышу

16 октября 2017

Aston Martin представил новую версию Vanquish S

26 января 2017

Aston Martin привез в Лос-Анджелес S-версию купе Vanquish

17 ноября 2016

 Новости Aston Martin Vanquish

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda CX-9 - mazda cx-9 2016 согласно статусу Тест драйв
01 ноября 2017

Mazda CX-9
"Согласно статусу"
BMW 2 Series - bmw 2 series active tourer 2017 сладкая горчица
Тест драйв
30 октября 2017

BMW 2 Series
"Сладкая горчица"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 на пыльных дорогах далеких степей…
Тест драйв
27 октября 2017

Mitsubishi Outlander
"На пыльных дорогах далеких степей…"
Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности
Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"

Написано новостей:

2 0 0 5 3