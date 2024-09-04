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4 сен 2024

Представлен новый Aston Martin Vanquish c 835-сильным V12

Представлен новый Aston Martin Vanquish c 835-сильным V12
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin представила новое поколение гранд-турера Vanquish. Автомобиль получил доработки в дизайне и технике. К тому же, теперь это самый быстрый Vanquish в семействе

Aston Martin Vanquish 2025 оснастили 5,2-литровым V12 с двойным турбонаддувом. Мощность составляет 835 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Двигатель также получил систему Boost Reserve, которая позволят кратковременно увеличивать давление наддува для быстрого достижения максимальной мощности. Мотор работает в паре с 8-диапазонным “автоматом” ZF, передающим тягу на задние колеса. Максимальная скорость автомобиля - 344 км/ч. Заявленный разгон до 60 миль в час (96 км/ч) - 3,2 с.

Внешний облик модели в целом остался узнаваем и стилистически не поменялся. Разработчики увеличили решетку радиатора, установили иную оптику и оснастили автомобиль новыми 21-дюймовыми колесными дисками. Отмечается, что жесткость кузова была увеличена на 75%, по сравнению с моделью DBS. В салоне появилось два 10,25-дюймовых экрана “приборки” и мультимедийной системы. Особое внимание привлекает обилие физических кнопок, отвечающих за различные функции автомобиля. Также здесь за передними креслами появились специальные полочки, куда можно поставить дорожные сумки.

При написании новости использовалась информация:
Caranddriver

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