Представлен новый Aston Martin Vanquish c 835-сильным V12

Компания Aston Martin представила новое поколение гранд-турера Vanquish. Автомобиль получил доработки в дизайне и технике. К тому же, теперь это самый быстрый Vanquish в семействе

Aston Martin Vanquish 2025 оснастили 5,2-литровым V12 с двойным турбонаддувом. Мощность составляет 835 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Двигатель также получил систему Boost Reserve, которая позволят кратковременно увеличивать давление наддува для быстрого достижения максимальной мощности. Мотор работает в паре с 8-диапазонным “автоматом” ZF, передающим тягу на задние колеса. Максимальная скорость автомобиля - 344 км/ч. Заявленный разгон до 60 миль в час (96 км/ч) - 3,2 с.

Внешний облик модели в целом остался узнаваем и стилистически не поменялся. Разработчики увеличили решетку радиатора, установили иную оптику и оснастили автомобиль новыми 21-дюймовыми колесными дисками. Отмечается, что жесткость кузова была увеличена на 75%, по сравнению с моделью DBS. В салоне появилось два 10,25-дюймовых экрана “приборки” и мультимедийной системы. Особое внимание привлекает обилие физических кнопок, отвечающих за различные функции автомобиля. Также здесь за передними креслами появились специальные полочки, куда можно поставить дорожные сумки.