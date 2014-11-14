Новое поколение Audi A1 - Боевая единица

С переходом на новую платформу хэтчбек Audi A1 нового поколения прибавил в габаритах, комфорте и стал еще более технологичным

Фактурные бамперы, массивная шестиугольная решетка радиатора, передняя оптика с бумерангами светодиодных огней и L-образные задние фонари A1 новой генерации выглядят свежо и модно. Трехдверная модификция исключена из линейки, «пятидверки» же можно персонифицировать, заказав, к примеру, спортивный обвес S Line. В салоне самого компактного Audi появилась виртуальная приборная панель и сенсорный мультимедийный дисплей с диагональю 8,8 или 10,1 дюйма. Автомобиль базируется на платформе MQB-A0, построенной с использованием алюминия и стали. За счет заметного увеличения габаритов (+60 мм к длине и +90 мм к колесной базе) на обоих рядах кресел стало просторнее. Объем багажника увеличен на 65 л (до 335 л). В списке опций значатся адаптивный круиз-контроль, адаптивная подвеска, камера заднего вида и передовые системы безопасности. Моторная линейка теперь исключительно бензиновая. На роль начального агрегата назначен 1-лит-ровый двигатель мощностью 95 л.с., а на вершине гаммы расположился 2-литровый 200-сильный турбоагрегат. В перспективе появится также «заряженный» вариант S1 с 2-литровым 250-сильным турбомотором и полным приводом quattro.