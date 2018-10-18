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18 окт 2018

Audi A1 allroad quattro увидит свет уже в следующем году

Audi A1 allroad quattro увидит свет уже в следующем году

Автомобиль попал в объективы фотокамер во время тестов на Нюрбургринге

Внешность автомобиля заботливо укрыта специальным камуфляжем.  Впрочем, внешность автомобиля не так важна, ведь обычный AudiA1 недавно был представлен на Парижском автосалоне.  Гораздо интереснее техническая начинка автомобиля.

Предполагается, что новый Audi A1 allroad quattro, как и его старшие братья,  будет оснащаться  наиболее мощным  мотором, представленным в линейке. Это турбированный агрегат, объемом  1.4 литра и отдачей в 200 л.с.  Возможный вариант трансмиссии -  6-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями S-tronic.  Предполагается, что модель также будет оснащаться и полным приводом. Учитывая, что первое поколение полноприводных A1 комплектовалось «механикой», то вполне возможно мы увидим эту трансмиссию и на новой модели.

Что касается  даты выхода на рынок, то эксперты сходятся в одном -  не раньше 2019 года. Впрочем, к России это не относится -  перспективы появления даже обычной А1 на нашем рынке весьма туманны. Напомним, что  Audi прекратила продажи этой модели еще в 2017 году.

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При написании новости использовалась информация:
Drive2, motor1

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