Почему в Audi «не заряжают» маленькие хэтчебеки - ответ есть!

Управляющий директор Audi Юлиус Зеебах заявил, что у фирмы нет в планах RS-версии субкомпактного хэтчбека A1. Интересно, что дело заключается не только в экономической нецелесообразности

Топ-менеджер объяснил, что такое решение конечно оправдано экономической нецелесообразностью маленьких «заряженных» машин. Однако, в то же время существет нежелание спортподразделения Audi RS развивать четырёхцилиндровый двигатель, пока в линейке есть рядная «пятёрка».

Зеебах подчеркнул, что пятицилиндровый турбомотор, который ставится на RS3 останется базовым силовым агрегатов для RS-моделей, поскольку рядная «пятёрка» 2.5 является «наследием суббренда». Для более компактных моделей спортивному подразделению RS пришлось бы работать с малолитражными моторами, но форсировка «четвёрок» не входит в планы марки.