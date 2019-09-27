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27 сен 2019

Audi A1 превратили в маленького злыдня

Audi A1 превратили в маленького злыдня
Автор фото: фирма-производитель

Ателье ABT Sportsline построило уникальную версию хэтчбека Audi A1 с двигателем от гоночного TT Cup. Штучный хот-хэтч получился мощнее лимитированной версии A1 Quattro 2012 года

Поговорим о делах сердечных, ибо в них - весь смысл. Под капотом заряженного хэтчбека расположился двигатель 2.0 TFSI от гоночного Audi TT, который выдает 310 сил и 400 Нм момента в обычном режиме и 340 сил в овербусте.  На секундочку, ранее упомянутый, A1 Quattro выдавал лишь  256 лошадиных сил. К слову, динамика «злыдня» держится в секрете, но  с уверенностью можно заявить, что автомобиль передвигается быстро.

Что касается внешности, то Audi A1 One of One получил новый обвес c массивными крыльями, которые прибавили к ширине 55 миллиметров, новый капот, передний бампер со сплиттером, диффузор и выхлопную систему с парой смещенных к центру круглых выхлопных парубков. Колеса — 19-дюймовые из кованого алюминия с аэродинамическими накладками. 

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