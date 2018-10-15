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15 окт 2018

Audi A1 Sportback сменил конвейер

Audi A1 Sportback сменил конвейер
Автор фото: фирма-производитель

Новое поколение Audi A1 Sportback будут собирать на другом заводе. Такое решение приняло Руководство концерна

Раньше эти авто производились в Бельгии на брюссельском заводе Ауди. Теперь эти машины будут производить на конвейере бренда SEAT в испанском городе Марторель.

Специалисты отмечают, что у испанских сборочных мощностей в Мартореле большое будущее. Руководство Ауди отмечает, что это предприятие стало одним из самых современных автомобильных производств в мире. Недавно там в короткие сроки была налажена сборка Audi Q3. Кроме этого, завод массово выпускает хэтчбеки SEAT Ibiza и компактные кроссоверы SEAT Arona. Новый Audi A1 Sportback сконструирован на той же платформе.

Все перечисленные марки машин теперь будут выпускаться параллельно. Общий объём выпуска на производстве тем самым будет увеличен. Концерн VW возлагает большие надежды на продвижение нового хэтчбека и его перспективы на мировом рынке.

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При написании новости использовалась информация:
Speedme, CarsWeek

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