Audi A1 стал кроссовером

Вы думаете, что приподнятые легковушки популярны только в нашей стране? Ошибаетесь, в Европе на них идет особый тренд

Компания Audi превратила хэтчбек A1 Sportback в городской вседорожник с увеличенным дорожным просветом и пластиковым декором по кругу. От обычного хэтчбека новинку можно отличить еще по восьмиугольной решетке радиатора Singleframe, как на моделях Audi Q и двум прорезям вместо трех под кромкой капота. Кстати, дорожный просвет увеличился почти на четыре сантиметра.

Между тем, гамма двигателей новинки не отличается от обычного A1 Sportback: литровая «турботройка» на 98 или 118 сил, 1,5-литровая «четверка» мощностью 150 сил или двухлитровый 200-сильный агрегат. Коробки — шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый преселективный «робот».