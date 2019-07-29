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29 июл 2019

Audi A1 стал кроссовером

Audi A1 стал кроссовером
Автор фото: фирма-производитель

Вы думаете, что приподнятые легковушки популярны только в нашей стране? Ошибаетесь, в Европе на них идет особый тренд

Компания Audi превратила хэтчбек A1 Sportback в городской вседорожник с увеличенным дорожным просветом и пластиковым декором по кругу.  От обычного хэтчбека новинку можно отличить еще по  восьмиугольной решетке радиатора Singleframe, как на моделях Audi Q и двум прорезям вместо трех под кромкой капота. Кстати, дорожный просвет увеличился почти на четыре сантиметра.

Между тем, гамма двигателей новинки не отличается от обычного A1 Sportback: литровая «турботройка» на 98 или 118 сил, 1,5-литровая «четверка» мощностью 150 сил или двухлитровый 200-сильный агрегат. Коробки — шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый преселективный «робот».

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