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апр 2018

Новое поколение Audi A8 - Новая глава

Новый Audi A8 - Audi A8 L 2018 Новая глава
Представительский седан Audi A8 в четвертом поколении задает новые стандарты в своем сегменте по части безупречного комфорта, управляемости и насыщенности передовыми техническими решениями

С каждым поколением Audi A8 становится совершеннее и завоевывает все больше покупателей. Перечень же инноваций модели четвертого поколения столь велик, что ему можно посвятить целую книгу. Седан получил более 40 ассистирующих электронных систем, которые контролируют окружающие транспортные средства и пешеходов, рулевое управление, подвеску, а также выполняют множество других важных функций.

Так, новый Audi A8 умеет самостоятельно передвигаться по трассе с пологими виражами, требуя лишь изредка держаться за рулевое колесо, автоматически разгоняется и тормозит, предупреждает водителя о приближающихся перекрестках и поворотах, следит за его усталостью. Седан может на время придержать дверь, не давая ей открыться, если рядом проезжает велосипедист или другой автомобиль, и даже способен самостоятельно парковаться по дистанционным командам владельца. А какой у него салон…

На интуитивном уровне

Привычных кнопок в этом представительском седане практически нет – перед глазами водителя и переднего пассажира расположились сенсорные экраны, выполненные вровень с передней панелью. Отказаться от традиционных клавиш позволил новейший интерфейс MMI touch response, управляющий информационно-развлекательной системой, «климатом», функциями комфорта и ввода текстовой информации. Состоит он из двух сенсорных экранов с тактильной и звуковой обратной связью, делающих отклик быстрым, безопасным и интуитивно понятным (причем алгоритм управления привычен для пользователей смартфонов). Впрочем, несколько настоящих кнопок в салоне все-таки осталось – они используются для запуска двигателя, активации стояночного тормоза, настройки громкости аудиосистемы и управления салонным освещением и парковочными ассистентами.

Благодаря MMI touch response значительно изменилась архитектура интерьера. В салоне доминируют глянцевые поверхности, в которые «замаскированы» сенсорные экраны: в выключенном состоянии они почти не видны. Центральные дефлекторы системы вентиляции, если не требуется интенсивный обдув, тоже прячутся в передней панели – за накладками из натурального дерева. Приборная панель также представляет собой экран, на который можно вывести самую разнообразную информацию – от обычных циферблатов до карты системы навигации. Качество отделочных материалов высочайшее, будь то кожа, металл или немногочисленный пластик. Сборка точнейшая – зазоры между салонными панелями практически отсутствуют.

Новые мультиконтурные кресла обладают широким набором регулировок, включающим настройку боковой поддержки и длины подушки, а также изменение наклона верхней части спинки. Сиденья второго ряда тоже регулируются и предлагают достаточно места даже в версии со стандарт-ной колесной базой, так как длина салона новой модели выросла на 37 мм по сравнению с предшественницей. Но еще больше задним седокам понравится удлиненная на 130 мм модификация, вся прибавка которой пошла на увеличение пространства для ног.

В этом случае правому пассажиру предлагается опора для ног с электроприводом, выдвигающаяся из спинки переднего кресла, оснащенная подогревом и… массажем для ступней! В сиденья тоже встроены воздушные камеры, массирующие спину по одной из семи программ. В центральном подлокотнике расположена съемная панель Rear Seat Remote с сенсорным экраном, созданная на основе технологии OLED, с помощью которой пассажиры могут управлять настройкой кресел и климатической системы, освещением салона и регулировкой медиасистемы. В качестве базового оборудования для модификаций с удлиненной колесной базой предлагаются электрорегулировки и подогрев всех сидений, подогрев боковых и центральных подлокотников, четырехзонный климат-контроль с автоматическим режимом рециркуляции и противоаллергенным фильтром, автодоводчики дверей и электрические шторки для всех задних боковых стекол.

Ковер-самолет

Помимо роскошного салона, о комфорте водителя и пассажиров печется адаптивная пневматическая подвеска, предлагаемая в качестве стандартной комплектации. Опционально она может быть дополнена активной системой Audi AI, использующей лазерный сканер дорожного покрытия и электрические актуаторы для каждого колеса. По сигналам сканера они мгновенно поднимают либо опускают колеса на кочках или ямах, тем самым достигается максимально комфортная плавность хода.

Заботятся о плавности и новые силовые агрегаты, оснащенные технологией «мягкий гибрид», в основе которой лежит новая 48-вольтовая бортовая сеть, литий-ионная батарея и стартер-генератор с ременным приводом. Благодаря чему новый Audi A8 умеет временно отключать основной силовой агрегат при постоянном движении в диапазоне скоростей от 55 до 160 км/ч, а также при замедлении и остановках, причем делает это почти незаметно.

Сейчас в России предлагаются стандартная и длиннобазная модификации седана с 3-литровым 6-цилиндровым турбированным бензиновым двигателем TFSI мощностью 340 л.с. и системой полного привода quattro. Цены на версию со стандартной колесной базой начинаются с 5 935 000 рублей, а за длиннобазную, имеющую индекс L, дилеры попросят от 6 715 000 рублей. Уже в базовое оборудование входят светодиодные фары, личный профиль с возможностью сохранения параметров настроек автомобиля, система голосового управления, ассистент переключения дальнего света, охлаждаемый перчаточный ящик и многое-многое другое. Чуть позже появятся бензиновые модификации с 4-литровым V8 мощностью 460 л.с. и 6-цилиндровым 585-сильным W12.  

Фото Audi A8

  • Audi A8 L 2018 Новая глава
  • Audi A8 L 2018 Вызов брошен
  • Audi A8 2018 вид спереди
  • Audi A8 L 2018 вид спереди
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