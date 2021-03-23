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23 мар 2021

Audi A8 попал под отзывную компанию

Audi A8 попал под отзывную компанию
Автор фото: фирма-производитель

На станции техобслуживания отправляются совсем свежие машины, которые были выпущены в течение последних трех лет. Причина отзыва – проблемы с двигателем

В чем заключается поломка - корпуса разъема электронного блока управления двигателем может корродировать. Это приводит к сбою – на приборной панели загорается лампа Check Engine, а двигатель переходит в аварийный режим. Каких-то более серьезных последствий регулирующий орган (Росстандарт) не озвучивает. Но, полагаем,  что внезапный переход двигателя в аварийный режим, мягко говоря,  обернется дискомфортом.

Все владельцы отзываемых автомобилей будут персонально оповещены дилерскими центрами. На сервисе же в корпус разъема электронного блока управления мотором дополнительно установят уплотнительный штифт. Все работы проводятся бесплатно в рамках гарантийных обязательств.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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