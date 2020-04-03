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3 апр 2020

Audi A8 не превратится в электромобиль

Audi A8 не превратится в электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

При этом флагман получит усовершенствованную гибридную версию

В отличие от BMW 7-й серии, который в следующем поколении станет полноценным электромобилем, Audi A8 модификации без ДВС не получит и, соответственно, не сможет конкурировать с Tesla Model S и Mercedes-Benz EQS. Об этом сообщает Automotive News Europe со ссылкой на главу отдела разработки Ханса-Йоахима Ротенпилера.

Первоначально в компании хотели сделать свой флагман электрокаром, но отказались от этой идеи, поскольку продажи седанов сейчас не на высоте. Поэтому Audi сосредоточится на полностью электрических кроссоверах и вседорожниках – таких как e-tron и e-tron Sportback, а в случае с A8 ограничится усовершенствованным плагин-гибридом. Любопытно, что у флагмана Audi уже был «полуэлектрический» вариант – A8 60 TFSIe. Модель оснащалась трехлитровым бензиновым V6 и электромотором, которые в совокупности выдавали 450 л.с. и 700 Нм.

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