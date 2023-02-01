В Россию готовы привезти уникальный «Хорьх»

За историческим наименованием скрывается уникальная Audi A8, которую производят специально для рынка Китая

Собственно, Audi A8 L Horch – это удлиненная версия обычной Audi A8. Знающие люди спросят, ведь у Audi A8 и так есть «лонговая» версия, чем от нее отличается «Хорьх»? Все просто – новая модификация длиннее стоковой A8 Long на 18 сантиметров. Кроме того такая машина отличается двухцветной окраской кузова и уникальным оснащением.

Что касается силовых установок, то здесь выбирать не приходится. Российские дилеры привезут лишь машины с трехлитровым турбомотором, который развивает 340 лошадиных сил и работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.