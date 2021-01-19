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19 янв 2021

Audi A8 готовится к операции по увеличению мощности

Audi A8 готовится к операции по увеличению мощности
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, что скоро из Ингольштадта придут вести о серийном запуске заряженной модификации флагманского седана S8, которая, если судить по шпионским снимкам, проходит испытания по заснеженным дорогам Швеции

Читателям Motorpage стоит ждать сразу двух сюрпризов. Уже известно, что новый S8 получит двигатель V8 c мощностью в 571  лошадиную силу. Однако, поговаривают, что выйдет и версия S8 Plus, где отдачу мотора повысят до семисот лошадиных сил. Сюрприз второй – в Audi собираются возродить бренд Horch, под которым будут продаваться самые роскошные версии A8. То же самое происходит с Maybach в Mercedes-Benz.

Но вернемся к S8 и поговорим о внешности, потому как тестовым прототипам старательно маскируют переднюю и заднюю часть. Собственно закамуфлированы лишь те детали, которыми и отличается S8 от своего стандартного собрата – бампера, боковые молдинги и оптика.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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