Российские Audi отзывают из-за серьезного дефекта

Читатели Motorpage, если среди вас есть владельцы моделей Audi A8, S8 и S8 Plus, то внимательно читайте эти сроки – возможно, вам стоит посетить дилера.

Производитель объявил отзывную акцию 584 автомобилей, указанных выше моделей, которые были проданы на нашем рынке с 2012 по 2017 год. Причина отзыва – заводской дефект уплотнителя водоотводящего короба. Как заявляет производитель, дефектная деталь может отсоединяться и деформироваться.

В худшем же случае уплотнитель, из-за вибраций, может соприкасаться с деталями в моторном отсеке, которые нагреваются до высоких температур, что чревато пригоранием тех самых деталей и самого уплотнителя в том числе. Способ борьбы, который проведут с машинами клиентов – установка специальной фиксирующей пластины.