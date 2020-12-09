Автомобильный портал Motorpage
9 дек 2020

Российские Audi отзывают из-за серьезного дефекта

Российские Audi отзывают из-за серьезного дефекта
Автор фото: фирма-производитель

Читатели Motorpage, если среди вас есть владельцы моделей Audi A8, S8 и S8 Plus, то внимательно читайте эти сроки – возможно, вам стоит посетить дилера.

Производитель объявил отзывную акцию 584 автомобилей, указанных выше моделей, которые были проданы на нашем рынке с 2012 по 2017 год. Причина отзыва – заводской дефект уплотнителя водоотводящего короба. Как заявляет производитель, дефектная деталь может  отсоединяться и деформироваться.

В худшем же случае уплотнитель, из-за вибраций, может  соприкасаться с деталями в моторном отсеке, которые нагреваются до высоких температур, что чревато пригоранием  тех самых деталей и самого уплотнителя в том числе. Способ борьбы,  который проведут с машинами клиентов – установка специальной фиксирующей пластины.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi A8 2018

Audi A8 не превратится в электромобиль

03 апреля 2020
Audi A8

В Россию привезли новое поколение Audi A8

20 февраля 2018
Audi A8 2018

Audi представила новое поколение седана A8

11 июля 2017
Audi A8 2018

Седан Audi A8 получит оригинальную уникальную светотехнику

05 июля 2017
Audi A8

Новая Audi A8 сможет делать массаж стоп

04 июля 2017
Audi A8

Audi A8 будет приподнимать кузов перед ДТП

22 июня 2017

 Новости Audi A8

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chrysler Pacifica - chrysler pacifica 2021 всё бы хорошо... Тест драйв
08 декабря 2020

Chrysler Pacifica
"Всё бы хорошо..."
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2021 определяем характер по следам на песке
Тест драйв
06 декабря 2020

Mitsubishi Outlander
"Mitsubishi Outlander - едва ли не лучший шаттл для путешествий?"
Lexus ES - lexus es (2019) альтернативный подход к бизнес-классу
Тест драйв
04 декабря 2020

Lexus ES
"Альтернативный подход к бизнес-классу"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 2 6 8