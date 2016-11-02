Новое поколение Audi Q3 - В высшую лигу

Поклонники Audi Q3 ждали нового поколения кроссовера семь лет, и их ожидание окупилось сторицей – модель второй генерации взошла на еще более высокий уровень

Огромный шестиугольник радиаторной решетки, острые кузовные грани, массивные колесные арки и «поджарые» боковины – все это Q3 новой генерации явно к лицу. Компакт-ный кроссовер перенял многие черты у флагманского кроссовера Audi Q8, а светодиодные фары напоминают оптику концепт кара e-tron. Новое люксовое звучание, заданное шеф-дизайнером марки Марком Лихте, явно обострит конкуренцию с «одноклассниками» из стана Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz и Porsche.

С переходом на новую платформу MQB габаритная длина модели увеличилась сразу на 97 мм (до 4485 мм), ширина – на 25 мм (теперь 1856 мм), а высота уменьшилась на 5 мм (до 1585 мм). Увеличение межосевого расстояния на 77 мм (до 2680 мм) добавило пространства в салоне. Задние сиденья смещаются продольно в диапазоне 150 мм, а их спинки регулируются по наклону в семи положениях. Объем багажника варьируется от 530 до 1525 л. Пятая дверь в «старших» комплектациях может оснащаться электроприводом и системой бесконтактного открывания.

Интерьер Audi Q3 исполнен в яркой спортивной стилистике. В водительской зоне появилась виртуальная «приборка», а мультимедийный блок MMI теперь предлагается с дисплеями на 8,8 и 10,1 дюйма, которые переехали с вершины центральной консоли ближе к ее центру. Мультимедиа при этом стала «умнее»: воспринимает большее число голосовых команд, поддерживает сервисы Android Auto и Apple CarPlay, умеет раздавать Интернет, прокладывать трехмерные навигационные маршруты через программу Google Earth и включать цифровое радио. Опционально предлагаются также индукционная зарядка и аудиосистема Bang & Olufsen Premium.

В моторную линейку на старте продаж войдут три бензиновые и одна дизельная силовые установки мощностью от 150 до 230 л.с. Коробки передач – 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый преселективный «робот». Привод – передний или опциональный полный. В списке электронных ассистентов значатся усовершенствованная система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, автопарковщик и многое другое. За доплату доступны спортивная и адаптивная подвески и система выбора режимов движения с шестью алгоритмами. Европейские продажи похорошевшего кроссовера нового поколения стартуют в ноябре. Дебют на российском рынке намечен на первую половину 2019 года.