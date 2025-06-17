Audi официально представила кроссовер Q3 третьего поколения

Модель получила большие изменения в дизайне, интерьре и технике. Продажи в Европе стартуют в 2026 году

При первом взгляде на рестайлинговый Q3 сразу бросается в глаза новая передняя и задняя оптика с “пиксельным” рисунком. В каждой фаре содержится 25 600 микро-светодиодов. Столь высокая плотность световых элементов ранее не использовалась в компактных моделях бренда. Также можно заметить крупную решетку радиатора с прорезями в форме сот и передний бампер с широким воздухозаборником. В целом, новинка теперь больше напоминает более крупный Q5.

Внутри – цифровая приборная панель на 11,9 дюймов и основной дисплей мультимедийной системы диагональю 12,8 дюймов. Система работает на платформе Android Automotive. У Q5 салон примерно такой же, только “тройку” лишили дополнительного тачскрина для переднего пассажира даже в виде опции. Рычаг коробки передач переместили на рулевую колонку. Это позволило освободить центральную консоль, добавив пространство для подстаканников, охлаждаемой зарядки и USB-портов. Заявленный объем багажника – 488 л (1386 л – со сложенным задним рядом).

Q3 будет предлагаться в четырех модификациях: с 1,5-литровым турбомотором (148 л.с., 250 Нм), 2.0-литровым бензиновым мотором (261 л.с., 400 Нм), 2.0-литровым дизелем (148 л.с., 360 Нм) и в виде подключаемого гибрида с 1,5-литровым мотором (268 л.с.). Полный привод может быть только у версии с 2,0-литровым бензиновым двигателем. Гибрид сможет проехать только на электротяге до 120 км по циклу WLTP.

