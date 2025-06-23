Автомобильный портал Motorpage
23 июн 2025

Новый Audi Q3 удивил необычным управлением коробки передач на рулевой колонке

Новый Audi Q3 удивил необычным управлением коробки передач на рулевой колонке
Автор фото: фирма-производитель

Audi представила обновленный кроссовер Q3 2026 модельного года, и больше всего обсуждений вызвало не оснащение или дизайн, а новая схема управления трансмиссией. Вместо привычного селектора на центральном тоннеле теперь выбор передач осуществляется при помощи подрулевого рычага, как у Mercedes

Эти рычаги выполнены в виде сложного джойстика. Справа как мы привыкли: задний ход, “нейтралка” и т.д. Однако левая часть отвечает сразу за поворотники, освещение, стеклоочистители и другие функции. Это вызвало неоднозначную реакцию: одни считают такой подход удобным и современным, другие – излишне перегруженным и потенциально опасным.

И все же, пользователи сети проявили заинтересованность в новой коробке и отметили, что такая схема может быть удобнее, чем альтернативные решения в моделях Volkswagen.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

Audi официально представила кроссовер Q3 третьего поколения

17 июня 2025
Audi Q3 Sportback (2020)

Audi Q3 отзывают из-за тормозов

30 декабря 2020
Audi Q3 45 TFSI e (2021)

Audi Q3 превратилась в гибрид

07 декабря 2020
Audi Q3 2019

Audi Q3 лишился полного привода

29 мая 2019
Audi Q3

Новая Audi Q3: просторнее и технологичнее

27 июля 2018
Audi Q3

Audi показала новую Q3 на видео

25 июля 2018

 Новости Audi Q3

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

VGV U70 Pro - vgv u70 pro (2024) китайская марка, немецкий дизайн, белорусское производство Тест драйв
20 июня 2025

VGV U70 Pro
"Китайская марка, немецкий дизайн, белорусское производство"
SOUEAST S07 - soueast s07 (2025) полный привод, «автомат», chery
Тест драйв
14 июня 2025

SOUEAST S07
"Полный привод, «автомат», Chery"
KGM Rexton - kgm rexton (2025) сегодня, но по семь
Тест драйв
09 июня 2025

KGM Rexton
"Сегодня, но по семь"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 6 0 4 0