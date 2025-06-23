Новый Audi Q3 удивил необычным управлением коробки передач на рулевой колонке

Audi представила обновленный кроссовер Q3 2026 модельного года, и больше всего обсуждений вызвало не оснащение или дизайн, а новая схема управления трансмиссией. Вместо привычного селектора на центральном тоннеле теперь выбор передач осуществляется при помощи подрулевого рычага, как у Mercedes

Эти рычаги выполнены в виде сложного джойстика. Справа как мы привыкли: задний ход, “нейтралка” и т.д. Однако левая часть отвечает сразу за поворотники, освещение, стеклоочистители и другие функции. Это вызвало неоднозначную реакцию: одни считают такой подход удобным и современным, другие – излишне перегруженным и потенциально опасным.

И все же, пользователи сети проявили заинтересованность в новой коробке и отметили, что такая схема может быть удобнее, чем альтернативные решения в моделях Volkswagen.